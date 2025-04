Gli animali meritano rispetto | Benevento in piazza contro gli abusi

piazza Vittoria Colonna per manifestare la condanna e la lotta nei confronti di chi maltratta gli animali domestici e per chiedere risposte ed azioni più incisive di contrasto da parte delle istituzioni in difesa degli animali. L’auspicio dei manifestanti di vedere una espressione di concreta solidarietà da parte delle autorità locali è andata delusa: è stato rimarcato come nessun esponente dell’Amministrazione comunale di Benevento sia stato presente al presidio. La manifestazione era stata indetta per protestare contro un uomo del quartiere Ferrovia che adescherebbe cani per poi esercitare pratiche irriferibili di sesso con gli stessi con la presunta complicità della mamma.Una pratica orribile che andrebbe avanti da tempo con la prima denuncia di tali comportamenti che risalirebbe addirittura al 2020. Anteprima24.it - Gli animali meritano rispetto: Benevento in piazza contro gli abusi Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minutiPresidio questo pomeriggio inVittoria Colonna per manifestare la condanna e la lotta nei confronti di chi maltratta glidomestici e per chiedere risposte ed azioni più incisive di contrasto da parte delle istituzioni in difesa degli. L’auspicio dei manifestanti di vedere una espressione di concreta solidarietà da parte delle autorità locali è andata delusa: è stato rimarcato come nessun esponente dell’Amministrazione comunale disia stato presente al presidio. La manifestazione era stata indetta per protestareun uomo del quartiere Ferrovia che adescherebbe cani per poi esercitare pratiche irriferibili di sesso con gli stessi con la presunta complicità della mamma.Una pratica orribile che andrebbe avanti da tempo con la prima denuncia di tali comportamenti che risalirebbe addirittura al 2020.

Gli animali meritano rispetto: Benevento in piazza contro gli abusi. Legano il cane all'auto e lo trascinano in strada: l'appello per adottare Rambo. Golfo di Napoli, si tuffano sui gabbiani per ferirli: scatta la denuncia dell'associazione animalista. Topo ciccione si incastra nel tombino, salvato dai vigili del fuoco | Video. Ne parlano su altre fonti

Benevento, il Comune sulla vicenda degli animali maltrattati: “Indagini in corso, no all’odio social” - Benevento, il sindaco Mastella interviene sul caso dei presunti maltrattamenti su animali: "Fare chiarezza, ma no all’odio sui social". (fremondoweb.com)

Presunti abusi su animali, Mastella: fare piena luce ma preservare dignità umana - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)

Mastella: “Monitorata vicenda di presunti abusi su animali, in corso attività investigativa” - In merito alla vicenda di presunti abusi e maltrattamenti su animali che interesserebbe una famiglia residente a Benevento, l’amministrazione comunale, per il tramite dei Servizi sociali, ha monitorat ... (ntr24.tv)