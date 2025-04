Sociale, al Real Albergo dei Poveri di Napoli il primo Pranzo di Comunità.

Leggi su Ildenaro.it

Sabato 5 aprile alle ore 12:30, ildeiospita ildi, uno dei progetti di inclusione pensati da Laura Valente, direttrice artistica delle celebrazioni per2500. Ogni mese, questo appuntamento speciale promuove l’integrazioneattraverso la condivisione delle tradizioni culinarie, legate alle storie dei Paesi di provenienza dellecoinvolte.Il progetto nasce dalla collaborazione con università, istituti di cultura, associazioni,straniere e osservatori del territorio. A guidarne lo spirito è una frase tratta da The Old Oak, il film di Ken Loach: “When you eat together you stick together” (“Quando si mangia insieme si rimane uniti”). Ilsarà un’occasione di incontro tra persone di lingue e culture diverse, unite dalla convivialità e dalla forza simbolica del cibo.