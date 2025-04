Parma Inter | le tre cose che non hai notato del match di Serie A

Parma Inter: partita valida per la trentunesima giornata di Serie A 2024-2025. Calcionews24.com - Parma Inter: le tre cose che non hai notato del match di Serie A Leggi su Calcionews24.com Ecco le tre curiosità sulla sfida delle ore 18,: partita valida per la trentunesima giornata diA 2024-2025.

Parma-Inter, Inzaghi col dubbio Lautaro: probabili e orari tv. Inter-Parma 3-1: magia di Dimarco, poi gol di Barella e Thuram. Inzaghi a -1 dal Napoli. Inter-Parma, Inzaghi: "Amo i miei giocatori. Sulle parole di Conte...". L'Inter soffre, poi scappa ma alla fine si butta via; demone Antoniazzi, è ancora decisiva. Biasin a SP: «Il Parma ha portato idee a San Siro. E su Bernabé…». Dimarco show, poi Barella e Thuram: l'Inter spazza via il Parma e tallona il Napoli. Ne parlano su altre fonti

Parma Inter: le tre cose che non hai notato del match di Serie A - Ecco le tre curiosità sulla sfida delle ore 18, Parma Inter: partita valida per la trentunesima giornata di Serie A 2024-2025. Il segreto dell’Inter. Protagonista del gol del vantaggio, Darmian si ... (calcionews24.com)

Parma-Inter, dove vedere la partita in tv: gli orari - La partita Parma-Inter della 31^ giornata di Serie A si gioca sabato 5 aprile alle ore 18.00 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky ... (sport.sky.it)

Il Parma per la salvezza, l'Inter per lo scudetto: il match del Tardini vale oro - 1' Parma-Inter 0-0 - La sintesi è già un carico da novanta che vale una stagione: il Parma in campo per la salvezza, l'Inter scende sul manto del Tardini per lo scudetto. Due obiettivi diametralmente opposti ma "a ciscuno ... (gazzettadiparma.it)