Jesina / Bentornata Eccellenza, la Jesina nel 2025-2026 nella massima Categoria regionale.

La festa per lariconquistata è subito iniziata al fischio finale. Giocatori e staff a festeggiare in campo, i circa 300 tifosi presenti sulla collinetta dietro le panchine. Il presidente Chiariotti “oggi a vedere la partita c’era gente che non c’era mai stata in stagione e che vuole fare qualcosa per Jesi e per la. Sono ottimista”JESI, 5 aprile– La festa è iniziata!Al triplice fischio finale, grazie al successo per 0-1 a Fermignano, lafesteggia la promozione in.Fai clic qui per vedere lo slideshow.Dopo 31 anni, allora a Sant’Angelo in Vado segnò Micheloni, oggi la rete porta la forma di Paradisi, i leoncelli ritornano a vincere un campionato.Il commento a caldo di mister Omiccioli: “Sono contento per la società, per i tifosi, per la società. Oggi onore e merito al fermignano che ha fatto una grandissima partita, noi ci siamo difesi bene e nelle ripartenze siamo stati bravi.