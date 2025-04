Secoloditalia.it - Antonello Fassari è morto: da Avanzi ai Cesaroni, attore di razza, firmò anche una hit degli anni ’80 (video)

Era diventato famoso per ruoli molto comici e mai per parti da mattatore, eppurea Roma a 72, era unin grado di interpretare qualsiasi ruolo con talento e misura. Diplomato all’Accademia d’arte drammatica Silvio d’Amico nel 1975, ha lavorato tanto in teatro ma è con varietà e fiction che ha conquistato la notorietà diventando da metà’80 un interprete particolarmente apprezzato dal pubblico.La notizia della morte di, inizialmente diffusa dal sito ‘Cinemotore‘, ha trovato conferma sulla pagina Facebook dell’in cui amici e colleghi hanno postato il loro cordoglio.è noto al grande pubblico non solo per il ruolo dell’oste Cesarenell’amata fiction ‘I’ con Claudio Amendola. Nel corso della sua lunga carriera, tra cinema, tv e teatro, ha regalato momenti cult nel programma tv ‘’ di Serena Dandini interpretando il compagno Antonio, con eschimo e borsa di Tolfa.