Morgan ha recentemente criticato duramente Lucio Corsi in una diretta su Instagram. Secondo il leader dei Bluvertigo, Lucio non avrà un buon destino una volta raggiunta la fama, poiché i discografici lo costringeranno a fare scelte artistiche discutibili: “Ora che ha raggiunto la popolarità, i discografici se lo mangeranno vivo facendogli fare le ‘peggio cose'” , ha detto. Addirittura, con ira e provocazione, ill cantante si è divertito a fare previsioni inerenti il prossimo disco che farà Lucio Corsi: ”Sarà sicuramente una mer** perchè lui non è abbastanza forte e strutturato per opporsi e preservare l'artista vero che c'è in lui”, ha continuato. Inoltre, Morgan ha espresso delusione per il fatto che Lucio non abbia risposto a un suo messaggio durante Sanremo, interpretandolo come un segno di mancanza di lucidità nel gestire il successo. Iltempo.it - Morgan a gamba tesa su Lucio Corsi: "Sarà costretto a fare musica di m..." Leggi su Iltempo.it ha recentemente criticato duramentein una diretta su Instagram. Secondo il leader dei Bluvertigo,non avrà un buon destino una volta raggiunta la fama, poiché i discografici lo costringeranno ascelte artistiche discutibili: “Ora che ha raggiunto la popolarità, i discografici se lo mangeranno vivo facendoglile ‘peggio cose'” , ha detto. Addirittura, con ira e provocazione, ill cantante si è divertito aprevisioni inerenti il prossimo disco che farà: ”sicuramente una mer** perchè lui non è abbastanza forte e strutturato per opporsi e preservare l'artista vero che c'è in lui”, ha continuato. Inoltre,ha espresso delusione per il fatto chenon abbia risposto a un suo messaggio durante Sanremo, interpretandolo come un segno di mancanza di lucidità nel gestire il successo.

