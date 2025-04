Lapresse.it - Congresso Lega, Fedriga: “Salvini al Viminale sarebbe utile al Paese”

“I vicesegretari saranno nominati dal Segretario federale, sono convinto ci sono moltissime persone di alta capacità con lunga militanza che possono svolgere quel ruolo”. Così il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano, a margine deldellaa Firenze, rispondendo a chi gli chiedeva se fosse d’accordo ad aprire la possibilità che i neo iscritti alla, come potrebbe eventualmente essere il generale Roberto Vannacci, possano correre per diventare vicesegretari del partito. Sull’ipotesi di un ritorno del leader leghistaal, invece,ha affermato: “Sicuramenteha fatto bene da ministro degli Interni, ha avuto risultati straordinarial. Io però non posso che ringraziare Matteo Piantedosi”.