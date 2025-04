Superguidatv.it - Segreti di famiglia, anticipazioni dal 7 all’11 aprile: Ceylin apre una busta e cambia tutto

Leggi su Superguidatv.it

Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, sulla piattaforma Mediaset Infinity viene reso disponibile un nuovo episodio della soap turcadi. Cosa vedremo nelle puntate in onda dal 72025? Scopriamolo insieme.di, trameunaPer settimane ci siamo chiesti come era morta Engin, e nel corso degli episodi in onda dal 7il mistero verrà risolto. La storyline avrà inizio nel momento in cuiaprirà una, che le verrà consegnata dal portiere del palazzo, all’interno della quale troverà una chiavetta Usb. Qualche giorno prima, il portiere dello stabile dove si trova lo studio diavrà unache gli è recapitata a mano, con la raccomandazione di consegnarla alla donna.La chiavetta svelerà un video nel quale l’avvocato Tilmen ammetterà di aver organizzato la sua morte.