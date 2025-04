Sport.quotidiano.net - Il Sudtirol chiama, il Cesena risponde. Tavsan in stato di grazia regala il pareggio

Bolzano, 5 aprile 2025 – Un punto per uno non fa male a nessuno. Muove la classifica di entrambe al termine di una partita per lunghi tratti soporifera, specchio fedele del credo dei due allenatori. Ildetesta i fronzoli, pratica un calcio concreto, sostanzialmente palla avanti e pedalare, cercando di ottenere il massimo rischiando meno possibile. Ildi Mignani invece ama il fraseggio e la fitta rete di passaggi, cercando di stanare l’avversario per pungere con puntate improvvise. Al termine del match saranno 530 i passaggi romagnoli contro i 113 dei padroni di casa per un possesso palla palesemente bianconero (76 contro 24 percento). Al di là delle statistiche, la partita del Druso ha mostrato chiaramente quali siano le due filosofie dei tecnici e i rispettivi obiettivi: col calcio sparagnino ma concreto Castori sta portando in salvo ildopo averlo rilevato praticamente retrocesso; Mignani continua la sua corsa verso la salvezza con largo anticipo, la sberla subita dalla Juve Stabia è dimenticata.