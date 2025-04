Addio ad Antonello Fassari | l’oste de I Cesaroni Claudio Amendola | ‘Ho perso un fratello’

Antonello FassariIl mondo dello spettacolo piange Antonello Fassari, scomparso all'età di 72 anni. Attore amatissimo dal grande pubblico, Fassari lascia un vuoto incolmabile, soprattutto tra i fan della fiction cult "I Cesaroni", in cui interpretava l'indimenticabile Cesare, oste ruvido ma dal cuore grande.La notizia della sua scomparsa è arrivata proprio mentre erano in corso le riprese della nuova stagione della serie, a 11 anni dalla fine dell'ultima.Una carriera lunga 50 anni: dal teatro alla comicità di Avanzi, fino al cinema d'autoreNato a Roma nel 1952, figlio dell'avvocato Osvaldo Fassari e di Adriana Gambardella, Antonello si è diplomato all'Accademia d'Arte Drammatica "Silvio d'Amico" nel 1975. Il suo primo amore è stato il teatro, ma la grande popolarità arrivò grazie alla TV, con programmi come "Avanzi" e "Tunnel", dove creò personaggi iconici, intrisi di romanità autentica.

