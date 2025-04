Valditara | Tanti giovani non sanno dove collocare il Po il corsivo è la scrittura di chi riflette lo stampatello di chi urla Basta con la pedagogia della deresponsabilizzazione

Valditara, intervenendo al Congresso della Lega a Firenze, ha delineato la sua visione di una scuola che metta al centro merito, regole e responsabilità.

