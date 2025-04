Internews24.com - Gol Thuram, raddoppio rocambolesco dell’Inter! Tikus segna cosi – VIDEO

di RedazioneGol. Le immagini e il racconto della rete dell’attaccante franceseRaddoppia l’Inter al Tardini di Parma, che dopo il vantaggio nei primi minuti di primo tempo con Darmian, trova anche il secondo gol a pochi istanti dalla fine della prima frazione, con un goldi Marcus, che sbagliando l’impatto con il pallone, trova un pallonetto improbabile che beffa Suzuki e Almqvist, che non possono fare niente.non ci crede, ma si porta a casa comunque il gol che mette la partita in ghiaccio.?? GOAL:?? Parma 0-2 Interpic.twitter.com/Yf5fqt8Rbz— Goals Xtra (@GoalsXtra) April 5, 2025 Ecco il racconto e le immagini del gol? 45? GOL! – Mkhitaryan pescato alle spalle della difesa del Parma, mette in mezzo perche, tutto solo, rischia di sbagliare un gol già fatto! Il francese svirgola la conclusione, col pallone che sbatte sul piede d’appoggio e si alza facendo un pallonetto involontario a Suzuki.