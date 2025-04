M5s in piazza a Roma contro il riarmo Conte | È finita la luna di miele di Meloni con l’Italia Oggi nasce l’alternativa – Foto e video

Leggi su Open.online

si rompe la farloccadicheha costruito con una parte degli italiani con le menzogne e con le bugie.si costruisceche ha al centro il no sul, il sì alla sanità e alla scuola». Lo ha detto l’ex premier Giuseppealla manifestazione nazionale convocata dal Movimento 5 stelle per la pace ela «deriva bellicista» dell’Ue. «Arriva un no forte e chiaro allo sperpero di 800 miliardi per riarmare l’Europa, una follia», ha continua il leader del M5s. «La premier ha approvato il piano didell’Europa senza alcun mandato, e questo è un altro fallimento del suo governo che rimarrà nella storia», ha attaccato ancoradavanti a unagremita. In testa al corteo partito alle 14 daVittorio Emanuele anche una delegazione del Pd, composta dal capogruppo al Senato Francesco Boccia, Susanna Camusso, Marco Furfaro, Antonio Misiani, Paolo Giani e Sandro Ruotolo.