.com - Le assaggiatrici, recensione: Silvio Soldini racconta il dramma delle ragazze di Hitler

Leggi su .com

La nostradi Ledal romanzo di Rosella Postorino premiato al Campiello indaga sulle vessazioni di genere,ndo la forza di un gruppo dicostrette a fare da cavia per evitare l’avvelenamento del cibo diCon Lesceglie l’approccio storiografico perre – ancora una volta – il corpodonne violato, tornando ad indagare sui soprusi di genere con quello che è possibile definire il suo primo film in costume.Il precedente, di natura diversa ma con lo stesso intento comunicativo, era Un altro domani, documentario che si è occupato della violenza domestica nella sua forma più cruda, mettendo la scelleratezza in primo piano.Lee il cast sul set (foto Luca Zontini)L’altra faccia della dittatura:riscopre il film storicoStavolta, con Lealza l’asticella ed utilizza la storia per analizzare dinamiche apparentemente desuete – per una questione di tempi e modalità – ma attuali se pensiamo alla condizione femminile in alcuni settori, non solo rispetto al semplice impiego.