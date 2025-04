Congresso della Lega Salvini | Lega collante del governo Intervento di Elon Musk a sorpresa

Congresso nazionale della Lega ed è unitario, non perché c’è un solo candidato“.“E’un Congresso bello, ricco e unitario non perché c’è un solo candidato ma perché ci sono donne e uomini che da tutta Italia oggi costruiranno la storia futura del nostro paese.E’ il primo Congresso nazionale”. L’ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini aprendo il Congresso in corso a Firenze.Le parole di Matteo Salvini“La Lega è il governo e lo vedrete con i messaggi di oggi e domani, sono una cosa sola. Si mettano l’anima in pace Conte e Schlein. La Lega è garanzia che il governo avra vita lunga ed è il collante del governo” ha precisato Salvini.E ancora: “Questo è un Congresso contro ogni tipo di guerra e di conflitto, contro le guerre militari, contro le guerre commerciali, e noi vogliamo proporre un futuro diverso, che non significa sfilare in piazza con le idee confuse e le bandiere rosse sventolanti”. Dayitalianews.com - Congresso della Lega, Salvini: “Lega collante del governo”. Intervento di Elon Musk a sorpresa Leggi su Dayitalianews.com Il segretario apre la kermesse. “Primonazionaleed è unitario, non perché c’è un solo candidato“.“E’unbello, ricco e unitario non perché c’è un solo candidato ma perché ci sono donne e uomini che da tutta Italia oggi costruiranno la storia futura del nostro paese.E’ il primonazionale”. L’ha detto il segretario, Matteoaprendo ilin corso a Firenze.Le parole di Matteo“Laè ile lo vedrete con i messaggi di oggi e domani, sono una cosa sola. Si mettano l’anima in pace Conte e Schlein. Laè garanzia che ilavra vita lunga ed è ildel” ha precisato.E ancora: “Questo è uncontro ogni tipo di guerra e di conflitto, contro le guerre militari, contro le guerre commerciali, e noi vogliamo proporre un futuro diverso, che non significa sfilare in piazza con le idee confuse e le bandiere rosse sventolanti”.

