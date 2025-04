Roma Juve streaming LIVE e diretta tv | dove vederla

Roma Juve streaming LIVE e diretta tv: dove vedere la sfida valida per la 31ª giornata del campionato di Serie A 2024/25

La Juve torna in campo per continuare la lotta al quarto posto contro una delle pretendenti alla qualificazione in Champions League: la Roma di Ranieri.

Il match, valido per la 31ª giornata del campionato di Serie A 2024/25 che andrà in scena domenica 16 marzo alle ore 20:45, sarà visibile in diretta tv su DAZN ma sarà visibile in chiaro per i non abbonati. Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale o sull'app scaricabile su Pc, tablet e smartphone. Diretta testuale anche su Juventusnews24, come sempre.

