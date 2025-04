Inter-news.it - LIVE Parma-Inter 1-2: Bernabè la riapre con un grande gol

, partita valida per la trentunesima giornata della Serie A 2024-25. Segui l’evento con la cronaca testuale a cura di-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i ducali allenati da Cristian Chivu. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 18.00, si gioca allo Stadio “Ennio Tardini” di1-2 – PREMI F5 PER L’AGGIORNAMENTO DELLA PAGINA65? Due cambi nell’: escono Lautaro Martinez e Calhanoglu ed entrano Correa e Frattesi.64? Conclusione molto alta di Calhanoglu, che ci ha provato da distanza proibitiva.63? SOMMER IN USCITA! Bonny scodella per Ondrejka, ma è bravissimo il numero uno dell’a capire tutto e ad andare in uscita.Il centrocampista prende palla sulla trequarti e trova un tiro insidioso col mancino, che batte Sommer. Gara riaperta al Tardini.