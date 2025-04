Cultweb.it - Chi era Antonello Fassari, anima dei Cesaroni, morto dopo una lunga malattia

, attore, regista e sceneggiatore romano, si è spento all’età di 72 anniuna. Conosciuto e amato dal grande pubblico soprattutto per il ruolo di Cesarenell’omonima serie televisiva di Canale 5,è stato una figura trasversale dello spettacolo italiano, capace di spaziare con naturalezza tra teatro impegnato, cinema d’autore e televisione popolare.Nato a Roma il 4 ottobre 1952,si era diplomato nel 1975 alla prestigiosa Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico”. Già negli anni precedenti aveva mostrato una spiccata inclinazione per la sperimentazione artistica, che lo avrebbe accompagnato per tutta la carriera. La svolta arrivò tra la fine degli anni ’80 e l’inizio dei ’90 grazie alla televisione. Partecipò a diverse fiction Rai e Mediaset, tra cui quella cult I ragazzi della 3a C, dove interpretava lo spassoso personaggio di Puccio, uno studente “anziano” che condivideva con Chicco Lazzaretti e soci la sua grande esperienza.