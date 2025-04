Oasport.it - Atletica, Chituru Ali si migliora in finale: il tempo resto alto con vento sostenuto

Ali ha completato la propria giornata di esordio stagionale correndo in 10.25 laB dei 100 metri al Miramar Invitational. Il secondo italiano più veloce di sempre sui 100 metri si èto rispetto al 10.36 siglato in batteria, ma stiamo parlando di tempi decisamente alti, soprattutto perché conseguiti con una favore molto superiore rispetto ai limiti imposti dal regolamento per ratificare le prestazioni a fini statistici (2,0 m/s al secondo).Oggi la brezza soffiava alle spalle degli atleti ad addirittura 4,0 m/s, ma non ha dato il beneficio sperato al velocista comasco, che è tornato in gara a oltre sette mesi di distanza dalla sua ultima apparizione (lo scorso 25 agosto a Chorzow, quando si rialzò nelper un problema fisico). Il vice campione d’Europa ha un po’ faticato in uscita dai blocchi di partenza e non ha particolarmente convinto nei primi appoggi, andando meglio sul lanciato.