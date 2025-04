Tvplay.it - Il Napoli brucia la Juve al fotofinish, colpaccio in attacco

Si prospetta un possibile duello di mercato trantus. Ecco il piano dei partenopei per arrivare a uno dei talenti più ambiti del calcio europeoUn finale di stagione emozionante e di grande intensità quello che attende il. C’è uno Scudetto da vincere. Ad assegnarlo saranno le ultime otto partite di campionato nelle quali gli uomini di Conte tenteranno il sorpasso a un’Inter ancora in corsa su tre fronti.Illaalin– Tvplay.it (Foto LaPresse)Lunedì sera ci sarà una tappa decisiva per Lukaku e compagni ovvero la sfida contro il Bologna, l’ultima di quelle sulla carta più impegnative in un calendario tutt’altro che impossibile. Dovesse imporsi al Dall’Ara contro la squadra più in forma del campionato, ilproverà a regalarsi un finale di stagione memorabile a due anni dall’ultimo trionfo Tricolore.