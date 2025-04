Internews24.com - Parma Inter LIVE 1-2: Bernabe pesca il jolly da fuori area e accorcia le distanze!

di Giuseppe ColicchiaAppuntamento alle 18 al Tardini per, match valevole per la 31^ giornata di Serie A: seguilocon noiTutto pronto al Tardini per, la sfida valevole per il 31° turno del campionato di Serie A. Ducali reduci dal pareggio per 0 a 0 ottenuto contro l’Hellas Verona: la squadra di Chivu si trova al 16° posto in classifica a 26 punti, con soli 3 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Nerazzurri reduci dal successo per 2 a 1 contro l’Udinese: la squadra di Inzaghi guida la classifica al primo posto con 67 punti. Segui con noi la cronacatestuale dell’incontro.AGGIORNA LACRONACA1? Fischio d’inizio – Si comincia!4? Lautaro al volo! – Primo squillo dei nerazzurri, azione sulla sinistra col cross di Bastoni: l’argentino si coordina al volo ma calcia alto.