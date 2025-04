Ilfattoquotidiano.it - A Ivrea l’istituto più “laico” d’Italia: 9 su 10 non fanno l’ora di religione. Come cambia la società dietro i dati

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

E’Olivetti diil più. Dove un tempo si formavano gli operai e i tecnici specializzati per la famosa azienda produttrice di macchine per ufficio oggi si preparano i migliori operatori informatici, grafici, meccanici. Qui oltre nove studenti su dieci scelgono di non avvalersi dell’insegnamento dellacattolica. A fornire questo dato è l’Unione degli atei e degli agnostici razionalisti (Uaar),riportato sulla Stampa con un articolo dal titolo “Non c’è più”. In realta, racconta a ilfattoquotidiano.it una professoressa che chiede di restare anonima “quest’anno abbiamo un docente in più diperciò isonoti”. In totale due professori per 1.295 allievi di cui 160 adulti che frequentano il serale. I numeri forniti dallo Uaar, in effetti, riguardano lo scorso anno scolastico: con il 90,7% dei ragazzi che non si avvalgono deldi, il tecnico-professionale disi classifica al primo posto tra le scuole laiche.