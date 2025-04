Ilfattoquotidiano.it - Morto Antonello Fassari, l’attore de “I Cesaroni” aveva 72 anni. Claudio Amendola: “Sarai sempre mio fratello”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

all’età di 72, attore romano noto al grande pubblico per il ruolo dell’oste Cesare nella serie “I“. Nel corso della sua lunga carriera, tra cinema, televisione e teatro, ha regalato momenti cult nel programma tv “Avanzi” di Serena Dandini interpretando il compagno Antonio, con eschimo e borsa di Tolfa. Ma ancheBufalotti, detto “Puccio” nella serie “I ragazzi della 3ª C“.“permio“:commenta così la morte delcon cui ha condiviso l’avventura deie non solo. “Sapevamo che questa serie nuova sarebbe stata dedicata a lui perchè ci era nota la malattia bastarda che locolpito, ma non eravamo preparati alla notizia. Per me è un pezzo di vita che va via, è dura anche parlare – dice commosso all’Ansa – mi aspetto che stia borbottando da qualche parte lassù”.