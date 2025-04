Internews24.com - Parma Inter, problemi per Bastoni? Il difensore lascia il campo all’intervallo! Le condizioni

Ricominciato da poco il secondo tempo di Parma Inter, gara che riparte dal risultato di 0-2 per i nerazzurri, oggi guidati da Farris, vista la squalifica di Simone Inzaghi. Gara sbloccata nel primo tempo da un gol di Darmian, bravissimo a insaccare l'ennesimo assist stagionale di Dimarco e poi dal rocambolesco gol di Thuram, che con un beffardo pallonetto, inganna sia Suzuki che Alqmvist e fa 2-0. Prima grande notizia della ripresa è quella della sostituzione di Alessandro Bastoni, che si è accomodato in panchina, lasciando il campo a Carlos Augusto. Secondo quanto riportato dagli aggiornamenti di Dazn, il difensore è stato sostituito per precauzione per un piccolo problema al ginocchio.