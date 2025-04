LIVE Parma-Inter 0-2 | inizia la ripresa e non c’è Bastoni!

LIVE Parma-Inter, partita valida per la trentunesima giornata della Serie A 2024-25. Segui l’evento con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i ducali allenati da Cristian Chivu. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 18.00, si gioca allo Stadio “Ennio Tardini” di Parma.LIVE Parma-Inter 0-2 – PREMI F5 PER L’AGGIORNAMENTO DELLA PAGINA56? Arriva il primo cartellino giallo per l’Inter: lo spende Dimarco, che stende Delprato.53? Quarto cambio nel Parma: esce Sohm ed entra Ondrejka.49? Grande chiusura di Carlos Augusto che si invola sul cross basso dalla sinistra di Valeri. Anticipato Bernabe, che poi centra il brasiliano rischiando di fargli male.19.04 COMINCIA IL SECONDO TEMPO!19.01 Chivu prepara tre cambi: pronti ad entrare Pellegrino, Bernabè e Leoni per Man, Hernani e Almqvist. Inter-news.it - LIVE Parma-Inter 0-2: inizia la ripresa e non c’è Bastoni! Leggi su Inter-news.it , partita valida per la trentunesima giornata della Serie A 2024-25. Segui l’evento con la cronaca testuale a cura di-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i ducali allenati da Cristian Chivu. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 18.00, si gioca allo Stadio “Ennio Tardini” di0-2 – PREMI F5 PER L’AGGIORNAMENTO DELLA PAGINA56? Arriva il primo cartellino giallo per l’: lo spende Dimarco, che stende Delprato.53? Quarto cambio nel: esce Sohm ed entra Ondrejka.49? Grande chiusura di Carlos Augusto che si invola sul cross basso dalla sinistra di Valeri. Anticipato Bernabe, che poi centra il brasiliano rischiando di fargli male.19.04 COMINCIA IL SECONDO TEMPO!19.01 Chivu prepara tre cambi: pronti ad entrare Pellegrino, Bernabè e Leoni per Man, Hernani e Almqvist.

