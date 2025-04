Secoloditalia.it - Palermo, 21enne accoltella il padre per difendere la madre: è il secondo caso dopo quello di Trento

Leggi su Secoloditalia.it

Undi Carini, Mattia Massimo Patti, è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidioaverto il, Marco Patti di 44 anniLive Sicilia. la vittima dell’aggressione sarebbe ricoverata all’ospedale palermitano di Villa Sofia . Il ragazzo avrebbe colpito il genitore con due fendenti alla schiena nella loro casa in via Vespucci nel comune palermitano, provocandogli un danno ai polmoni: attualmente il papà non è in pericolo di vita, ma è stato comunque sottoposto a un intervento chirurgico per le ferite riportate. Il giovane autore del gesto, rimasto anche lui ferito, è stato condotto nel carcere Pagliarelliaver usufruito delle cure mediche nell’ospedale di Partinico. Sembra che in famiglia ci fosse un clima teso a causa delle continue discussioni e lo stesso Mattia Patti, nella sua versione riportata da Open, avrebbeto ilper provare a proteggere ladall’ennesima aggressione.