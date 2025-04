Cade dal monopattino dimesso muore poche ore dopo | “Aveva milza e reni spappolati”

dopo la caduta dal monopattino viene dimesso ma muore poche ore dopo: nessuno si era accorto delle lesioni agli organi interni. Leggi su Fanpage.it Charles Balfour aveva 24 anni e studiava all'Università di Cassino Economia e Commercia. Arrivato in ospedalela caduta dalvienemaore: nessuno si era accorto delle lesioni agli organi interni.

