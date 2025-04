Inter Inzaghi fa la lista della spesa e Marotta agisce | 70 milioni per un solo calciatore

Inzaghi vuole l'Inter sempre più forte in vista della prossima stagione ed ha indicato le priorità: Marotta pronto ad agire, 70 milioni per un solo calciatore

Come potenziare una squadra che, ad oggi, è in corsa per tre competizioni? Il dilemma più grande che attanaglia Beppe Marotta e probabilmente l'Intera dirigenza di Viale della Liberazione. Certo, l'Inter in questa stagione non è apparsa lo schiacciasassi della scorsa annata ma ciò che sta mettendo in mostra è ampiamente sufficiente.

In Serie A è prima in classifica – in questi minuti è in campo contro il Parma – è qualificata ai quarti di Champions League ed ha buone possibilità di superare il turno visto il Bayern Monaco in flessione e decimato dagli infortuni ed in Coppa Italia è tutto aperto dopo l'1-1 della semifinale d'andata della Coppa Italia.

