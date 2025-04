Inter-news.it - LIVE Parma-Inter 2-2: Ondrejka pareggia, Inter rimontata

, partita valida per la trentunesima giornata della Serie A 2024-25. Segui l’evento con la cronaca testuale a cura di-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i ducali allenati da Cristian Chivu. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 18.00, si gioca allo Stadio “Ennio Tardini” di2-2 – PREMI F5 PER L’AGGIORNAMENTO DELLA PAGINA80? L’si gioca l’ultimo cambio: Arnautovic entra ed esce Asllani.77? Esce adesso Bonny ed entra Camara: Chivu ha finito i cambi.76? A terra Bonny ed entra lo staff medico del. Saranno crampi per l’attaccante del.73? Spreca tutto Asllani, che invece di far girare ancora il pallone, calcia da oltre 40 metri mettendola in curva.Incredibile pareggio dei ducali: Pellegrino scarica perche si fionda verso l’area di rigore dell’, calcia col destro e complice una deviazione di Acerbi la palla si insacca in rete.