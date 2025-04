Andrea Crippa | no moschee e clandestini

Crippa,al congresso federale del partito a Firenze che, ricorda, "è la patria di Oriana Fallaci che diceva che non esiste un Islam buono o cattivo,ma un Islam che ha dichiarato guerra all'Occidente. Non si dovrebbe più costruire moschee in Italia" Leggi su Servizitelevideo.rai.it 19.15 "Non si possono dire parole ritenute scomode, ma dal mio punto di vista chi arriva in Italia senza permesso di soggiorno e lavoro è clandestino. Chi bivacca nelle nostre città non è rumeno, ma zingaro: non devono stare in Italia" Così il parlamentare e vicesegretario federale della Lega,,al congresso federale del partito a Firenze che, ricorda, "è la patria di Oriana Fallaci che diceva che non esiste un Islam buono o cattivo,ma un Islam che ha dichiarato guerra all'Occidente. Non si dovrebbe più costruirein Italia"

Crippa, 'basta moschee, zingari in Italia non dovrebbero stare'. Crippa, 'basta moschee, zingari in Italia non dovrebbero stare'. Andrea Crippa al congresso Lega | No a moschee e immigrati clandestini in Italia. Ne parlano su altre fonti

Crippa, 'basta moschee, zingari in Italia non dovrebbero stare' - "Ci sono parole che non si possono più dire perché sono considerate scomode, dal mio punto di vista per esempio chi arriva in Italia senza un permesso di soggiorno e un lavoro è un clandestino, chi bi ... (ansa.it)