Lapresse.it - Giubileo 2025, Helidon Xhixha illumina l’Abbazia di San Galgano

Ilsidi una nuova luce grazie all’arte di, celebre scultore italo-albanese, che scegliedi Sanper un’installazione monumentale in acciaio inox. Un luogo mistico e affascinante, un artista visionario e un tema universale: la Luce.presenta “Luce Divina”, un’opera monumentale che unisce spiritualità e modernità attraverso una croce d’acciaio di sette metri che interagisce con la luce naturale, trasformandosi in un simbolo di fede, speranza e riflessione. Sarà visitabile dal 12 aprile fino al 30 settembrerendendo Sanuna delle mete culturali più suggestive dell’estate, in concomitanza con il venticinquesimoUniversale della Chiesa Cattolica.è rimasto colpito dal fascino mistico deldi San, una chiesa gotica senza tetto, immersa nel verde delle colline senesi.