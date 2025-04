Andrea Di Nino morto in carcere a Viterbo parla un supertestimone | È stato ucciso da tre agenti Riaperte le indagini

Viterbo ha riaperto le indagini per «omicidio volontario» per la morte di Andrea Di Nino, 36enne romano trovato impiccato il 21 maggio 2018 nella sua cella di isolamento nel carcere di Mammagialla. Secondo i suoi famigliari non si sarebbe mai suicidato: «Non vedeva l’ora di tornare dai suoi figli», sostengono. E ne è convinto anche un supertestimone, compagno di cella della vittima, grazie al quale – scrive il Messaggero – gli inquirenti hanno riaperto il fascicolo a carico di ignoti. Detenuto per un cumulo di pene, Di Nino di lì a poco avrebbe infatti finito di scontare la pena. La testimonianza del compagno di cellaLa nuova testimonianza – spiega ancora il giornale romano – sembrerebbe inequivocabile, tre agenti della penitenziaria, «noti perché soliti picchiare i detenuti», sarebbero entrati nella cella del detenuto. Leggi su Open.online La procura diha riaperto leper «omicidio volontario» per la morte diDi, 36enne romano trovato impiccato il 21 maggio 2018 nella sua cella di isolamento neldi Mammagialla. Secondo i suoi famigliari non si sarebbe mai suicidato: «Non vedeva l’ora di tornare dai suoi figli», sostengono. E ne è convinto anche un, compagno di cella della vittima, grazie al quale – scrive il Messaggero – gli inquirenti hanno riaperto il fascicolo a carico di ignoti. Detenuto per un cumulo di pene, Didi lì a poco avrebbe infatti finito di scontare la pena. La testimonianza del compagno di cellaLa nuova testimonianza – spiega ancora il giornale romano – sembrerebbe inequivocabile, tredella penitenziaria, «noti perché soliti picchiare i detenuti», sarebbero entrati nella cella del detenuto.

Andrea Di Nino morto in carcere a Viterbo, la procura riapre le indagini - In un primo tempo il caso era stato chiuso come un suicidio, ora è stato riaperto con l'ipotesi di omicidio. Un testimone racconta: 'Ucciso da tre agenti' ... (rainews.it)

Andrea Di Nino morto in cella: inchiesta per omicidio. Il testimone: “Ucciso da tre agenti” - Il detenuto romano scomparso a 36 anni era stato trovato senza vita in una cella del carcere di Mammagialla a Viterbo. La denuncia della famiglia riapre il ... (roma.repubblica.it)

Andrea Di Nino morto in cella a Viterbo, un supertestimone: «Ucciso da tre agenti». Riaperte le indagini per omicidio volontario - Il 36enne fu trovato impiccato nel carcere Mammagialla nel 2018 e in un primo momento il fatto passò per suicidio. Il supertestimone è un vicino di cella della vittima ... (roma.corriere.it)