Gol Bernabé il Parma riapre la partita! Gran conclusione dello spagnolo – VIDEO

Bernabé, il Parma riapre la partita! Gran conclusione dello spagnolo che accorcia le distanze. Le immagini

Si riapre il match del Tardini tra Parma e Inter, che dopo aver visto i nerazzurri avanti di due gol, grazie alle reti di Darmian e Thuram, subiscono la prima rete di giornata, con la squadra di Chivu che ha riaperto la partita grazie a Adrian Bernabè, entrato da pochi minuti per dare una mano ai compagni. Grandissima conclusione del giocatore spagnolo, al primo gol in Serie A, che dopo un appoggio di Bonny, infila all'angolino basso, dove Sommer non può intervenire. Ultimi 30 minuti caldi a Parma.

?? GOAL: Bernabé
?? Parma 1-2 Inter pic.twitter.com/wSdgTS7VdS
— Goals Xtra (@GoalsXtra) April 5, 2025

Ecco le immagini ed il racconto del gol:

? 60? GOL DEL Parma – Bonny si appoggia su Bernabe il quale calcia da fuori area e pesca il jolly! Palla che passa sotto le gambe di Mkhitaryan e si insacca all'angolino basso, Sommer non ci arriva in tuffo.

