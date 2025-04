«Microsoft complice del genocidio a Gaza con l'AI». La clamorosa protesta di due ingegneri alla festa dell'azienda - Il video.

Leggi su Open.online

Doveva essere una celebrazione, un momento di orgoglio per i 50 anni dfondazione di. Ma si è trasformato in un palcoscenico per due proteste portate avanti proprio da chi conosce bene l’azienda. Duedi software, Ibtihal Aboussad e Vaniya Agrawal, hanno interrotto gli interventi pubblici durante l’evento accusando l’azienda di complicità nella guerra ae in particolare nell’uso dell’intelligenza artificiale a scopi militari. La primaè avvenuta durante il discorso di Mustafa Suleyman, Ceo diAI, che stava illustrando le nuove funzioni di Copilot. È in quel momento che Aboussad è salita sul palco: «Vergognatevi. Vi arricchite con la guerra. Smettete di usareper ilnella nostra regione. Tuttaha le mani sporche di sangue», ha gridato davanti a una platea tra cui sedeva anche Bill Gates, cofondatore