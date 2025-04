GF | il bacio tra un ex gieffino e la sorella di Helena Prestes

Helena Prestes, seconda classificata del GF, il fidanzato Javier Martinez, la sorella Mariana e l’ex gieffino Federico Chimirri. Il quartetto è .L'articolo GF: il bacio tra un ex gieffino e la sorella di Helena Prestes Leggi su Dailynews24.it A pochi giorni dalla fine del GF, l’atmosfera è ancora rovente. Non solo per le emozioni del reality appena concluso, ma anche per una serata che ha sorpreso tutti gli appassionati del programma. Protagonisti?, seconda classificata del GF, il fidanzato Javier Martinez, laMariana e l’exFederico Chimirri. Il quartetto è .L'articolo GF: iltra un exe ladi

Grande Fratello: la sorella di Helena bacia un suo amico gieffino in discoteca, con la benedizione degli Helevier. Stefano Tediosi approda al GF, bacio tra Federica e Giovanni? Lei nega. Daniele Dal Moro e il bacio con Luan Fraga: l'ex gieffino rompe il silenzio. Daniele Dal Moro svela la verità sul bacio con Luan Fraga. Enzo Paolo Turchi si è ritirato dal GF, l’ex gieffino spiega il motivo in diretta. Daniele Dal Moro sul bacio con Luan Fraga: "Foto scattata per mandarla a mia sorella". Ne parlano su altre fonti

GF: il bacio tra un ex gieffino e la sorella di Helena Prestes - A pochi giorni dalla fine del GF, l’atmosfera è ancora rovente. Non solo per le emozioni del reality appena concluso, ma anche per una serata che ha ... (dailynews24.it)

Grande Fratello: la sorella di Helena bacia un suo amico gieffino in discoteca, con la benedizione degli Helevier - Una serata all'insegna del relax si trasforma in una scena che fa impazzire tutti. La sorella di Helena e un gieffino si lasciano andare a un bacio appassionato ... (libero.it)

Gf Vip, Daniele Dal Moro esce allo scoperto post bacio con Luan Fraga e rivela: “Che male c’è?” - C’è chi ha criticato e preso in giro l’ex gieffino ... e facendo chiarezza sulla vicenda. Gf Vip, Daniele Dal Moro rompe il silenzio sul bacio con il ragazzo Intervistato su RTL 102,5 ... (msn.com)