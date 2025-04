Notizieaudaci.it - Liliana Resinovich, scontro e pesanti accuse tra Sterpin e Visintin a Quarto Grado

Il mistero attorno alla morte di, 63enne ed ex dipendente regionale di Trieste, torna al centro del dibattito televisivo con un acceso confronto andato in onda durante la puntata del 4 aprile didel 4 aprile su Rete 4.Il ritorno in studio di SebastianoA distanza di mesi, il marito della donna, Sebastiano, è tornato ospite del programma, spiegando di trovarsi “per caso” nei pressi degli studi.“Sono qua per caso, perché son passato in queste zone, anche perché mi piace andare sul lago di Varese, poi sono andato a Gallarate.”Ma ad attenderlo, in collegamento esterno, c’era Claudio, amico di lunga data di, con cui sostiene avesse un profondo legame sentimentale. Ed è proprio lui a lanciare.Ledi Claudioha dichiarato senza mezzi termini:“L’unica persona al mondo che ha avuto interesse al ritrovamento del corpo diera suo marito.