Proteste in Europa contro Trump e Musk per i dazi e il caos finanziario.

Centinaia di persone hanno protestato oggi nelle principali città europeele politiche di Donalded il suo consigliere Elon, dopo l'annuncio suie le pesanti ricadute nei mercati finanziari mondiali nei giorni scorsi. A Berlino, protestando di fronte a uno showroom Tesla, i dimostranti hanno esposto cartelli che invitavano gli americani residenti in Germania a protestare per "porre fine al" in patria. Nella capitale tedesca di Francoforte, la manifestazione "Hands Off!" è stata organizzata da Democrats Abroad, l'organizzazione ufficiale del Partito Democratico per i cittadini statunitensi residenti all'estero. Centinaia di manifestanti sono scesi in strada anche nel centro di Londra, radunandosi a Trafalgar Square dove hanno portato in piazza striscioni con alcuni slogan tra cui "No all'odio Maga" (l'acronimo (Make America great again) e "Scaricate".