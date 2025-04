Musk | Spero zero dazi in futuro e una partnership stretta tra Usa e Ue

Spero che gli Stati Uniti e l'Europa riescano a realizzare, a creare una partnership molto stretta. C'è già un'alleanza ma Spero che potrà essere un'alleanza più stretta, più forte". Lo ha detto Elon Musk, in collegamento con il congresso della Lega a Firenze. "Spero che per quanto riguarda i dazi passeremo a una situazione di zero dazi in futuro, con una zona di libero scambio tra l'Europa e il Nord America. Questa e' la mia speranza per il futuro. E anche una maggiore libertà di spostarsi tra l'Europa e il Nord America, chi vuole lavorare in Nord America, chi vuole lavorare in Europa, dovrete poterlo fare secondo me. Quindi questo e' stato il consiglio che ho dato al presidente Trump", ha rivelato. "So che avete moltissime piccole e medie aziende in Europa e un numero più ridotto di grandi aziende. Agi.it - Musk: "Spero zero dazi in futuro e una partnership stretta tra Usa e Ue" Leggi su Agi.it AGI - "che gli Stati Uniti e l'Europa riescano a realizzare, a creare unamolto. C'è già un'alleanza mache potrà essere un'alleanza più, più forte". Lo ha detto Elon, in collegamento con il congresso della Lega a Firenze. "che per quanto riguarda ipasseremo a una situazione diin, con una zona di libero scambio tra l'Europa e il Nord America. Questa e' la mia speranza per il. E anche una maggiore libertà di spostarsi tra l'Europa e il Nord America, chi vuole lavorare in Nord America, chi vuole lavorare in Europa, dovrete poterlo fare secondo me. Quindi questo e' stato il consiglio che ho dato al presidente Trump", ha rivelato. "So che avete moltissime piccole e medie aziende in Europa e un numero più ridotto di grandi aziende.

