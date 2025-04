Proteste a Tel Aviv contro Netanyahu per il viaggio in Ungheria

Migliaia di persone sono scese in piazza questa sera a Tel Aviv per protestare contro il governo Netanyahu e specialmente contro il viaggio 'di lusso' in Ungheria. Dure critiche sono arrivate dalle famiglie degli ostaggi che hanno accusato il premier durante una conferenza stampa. "Mentre gli ostaggi subiscono un olocausto e bevono acqua dai gabinetti, Netanyahu è in vacanza di lusso in Europa", ha dichiarato Vicky Cohen, madre del soldato Nimrod Cohen, prigioniero a Gaza.

