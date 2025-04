Andrea Crippa al congresso Lega | No a moschee e immigrati clandestini in Italia

"Ci sono parole che non si possono più dire perché sono considerate scomode, dal mio punto di vista per esempio chi arriva in Italia senza un permesso di soggiorno e un lavoro è un clandestino, chi bivacca in tante zone dei nostri paesi e città non è un cittadino rumeno ma è uno zingaro. I clandestini e gli zingari in Italia non ci dovrebbero stare. Firenze è la patria di Oriana Fallaci che diceva che non esiste un Islam buono o cattivo ma esiste un Islam che ha dichiarato guerra all'Occidente e dal mio punto di vista non dovrebbe essere più costruita una moschea in nessuna città d'Italia. La Lega è l'ultima speranza e dipende da noi il futuro di questo paese e il futuro dei nostri figli". Lo ha detto il parlamentare e vicesegretario federale della Lega Andrea Crippa intervenendo al congresso federale del partito in corso a Firenze.

