Zonawrestling.net - Penta sogna un match epico contro Rey Fenix:“Il mio dream match? Maschera contro maschera con Rey Fenix”

potrebbe essere appena arrivato in WWE, ma sta già parlando di una delle tradizioni più sacre della lucha libre e non esclude l’idea di mettere in palio la sua iconica. La star di Monday Night RAW ha recentemente parlato con Sebastian Hackl di WWE Deutschland, che gli ha chiesto se prenderebbe mai in considerazione di lottare senza. Anche se i fan non devono aspettarselo a breve,ha chiarito che, nelle giuste circostanze, è assolutamente una possibilità: “Nel mio presente? No,” ha detto. “Tra dieci anni. mi piacerebbe forse un in, o magaricapelli, o comunque qualcosa di importante. Qualcosa di davvero speciale.”Un fratello, una, un sogno: La sfida dia ReyPoi ha svelato ilche i fan non sapevano nemmeno di desiderare: “Il mioda sogno,