Parma Inter Thuram segna un gol fortunoso papà Lilian reagisce cosi sugli spalti – FOTO

Parma Inter, Thuram segna un gol fortunoso, papà Lilian reagisce cosi sugli spalti. Le reazioni post reteL’Inter raddoppia al Tardini contro il Parma: dopo il gol iniziale di Darmian nei primi minuti del primo tempo, arriva anche il secondo sigillo proprio allo scadere della prima frazione. A segnarlo è Marcus Thuram con una rete tanto fortuita quanto efficace: nel tentativo di colpire il pallone, sbaglia completamente l’impatto, ma ne esce fuori un pallonetto beffardo che sorprende sia Suzuki che Almqvist, impotenti davanti alla traiettoria imprevedibile. Incredulo lo stesso Tikus, che però può esultare per un gol che di fatto mette al sicuro il risultato. L’espressione di Lilian Thuram sul gol di Marcus.? pic.twitter.com/PdygO3Xzl1— Alessandro (@90ordnasselA) April 5, 2025Al gol non è mancata la reazione di papà Lilian, presente sugli spalti del Tardini per assistere alla partita del figlio, che inquadrato dalle telecamere di Dazn, è stato ripreso con questa espressione abbastanza Interdetta dopo la rocambolesca rete di Tikus. Internews24.com - Parma Inter, Thuram segna un gol fortunoso, papà Lilian reagisce cosi sugli spalti – FOTO Leggi su Internews24.com di Redazioneun gol. Le reazioni post reteL’raddoppia al Tardini contro il: dopo il gol iniziale di Darmian nei primi minuti del primo tempo, arriva anche il secondo sigillo proprio allo scadere della prima frazione. Arlo è Marcuscon una rete tanto fortuita quanto efficace: nel tentativo di colpire il pallone, sbaglia completamente l’impatto, ma ne esce fuori un pallonetto beffardo che sorprende sia Suzuki che Almqvist, impotenti davanti alla traiettoria imprevedibile. Incredulo lo stesso Tikus, che però può esultare per un gol che di fatto mette al sicuro il risultato. L’espressione disul gol di Marcus.? pic.twitter.com/PdygO3Xzl1— Alessandro (@90ordnasselA) April 5, 2025Al gol non è mancata la reazione di, presentedel Tardini per assistere alla partita del figlio, che inquadrato dalle telecamere di Dazn, è stato ripreso con questa espressione abbastanzadetta dopo la rocambolesca rete di Tikus.

