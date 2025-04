Tribunale di Brescia | multa da 15 000 euro ai due genitori per mancato controllo dei social

Tribunale di Brescia, con la sentenza n. 879 del 5 marzo 2025, ha condannato due genitori al pagamento di un risarcimento di 15.000 euro in favore della vittima di cyberbullismo. La loro figlia, minorenne e con un lieve ritardo cognitivo, aveva creato falsi profili social per insultare e diffamare una compagna di classe. Le . Tribunale di Brescia: multa da 15.000 euro ai due genitori per mancato controllo dei social Scuolalink. Scuolalink.it - Tribunale di Brescia: multa da 15.000 euro ai due genitori per mancato controllo dei social Leggi su Scuolalink.it Ildi, con la sentenza n. 879 del 5 marzo 2025, ha condannato dueal pagamento di un risarcimento di 15.000in favore della vittima di cyberbullismo. La loro figlia, minorenne e con un lieve ritardo cognitivo, aveva creato falsi profiliper insultare e diffamare una compagna di classe. Le .dida 15.000ai dueperdeiScuolalink.

Nuovo Codice della Strada, notte di controlli: multa da oltre 5mila euro. Marchio di Cannavacciuolo nel locale di Marina: condanna e multa per due ex ristoratori. Sciopero del 13 dicembre, non si fermano solo i trasporti: tutti i servizi a rischio stop. Barilla contro Tedesco: la guerra dei biscotti (1). L’ordinanza del tribunale di Brescia. "Gocciole, Abbracci e Pan di Stelle possono essere copiati", la sentenza. In auto con una prostituta, 500 euro di multa: non paga e fa guerra al Comune. Ne parlano su altre fonti

Genitori, multa di 15mila euro per chi non controlla i social dei figli: la sentenza di Brescia e i precedenti - Un'importante sentenza del Tribunale di Brescia ha stabilito che i genitori che non controllano i social media dei propri figli possono essere multati fino a 15.000 euro. La decisione ... (msn.com)

Multa di 15.000 euro per chi non controlla i social dei figli - Maxi condanna al risarcimento dei danni per i genitori di una minore che con profili fake ha messo in atto comportamenti persecutori nei confronti di una compagna di classe. Ecco perché. (money.it)

Brescia, 15enne insulta e perseguita una coetanea sui social: genitori costretti all’indennizzo - Sentenza del tribunale di Brescia che ha condannato i genitori della ragazzina stalker a versare un risarcimento di 15 mila euro alla vittima delle persecuzioni orchestrate dalla figlia. (quibrescia.it)