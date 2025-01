Unlimitednews.it - America Week – Los Angeles brucia, Biden rinuncia a visita in Italia

di Stefano VaccaraNEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “” è l’appuntamento da New York che ogni settimana, su Italpress, vi racconterà notizie e analisi dagli Stati Uniti. Qui analizzeremo quelle notizie significative per capire cosa farà l’dopo la rielezione di Donald Trump. Apocalittico, biblico. Così in queste ore viene descritto l’incendio alimentato dal Sant’Ana Wind, il vento caldo del deserto, che sta distruggendo interi quartieri di Los, metropoli con dieci milioni di abitanti e capitale dell’industria dello show businessno. Disastro iniziato martedì mattina, con le previsioni che avvertono che le condizioni del tempo saranno sfavorevoli fino a venerdì. Il fuoco sta devastando quartieri dove vivono comunità di ogni status socioeconomico. Persino Hollywood col suo Sunset Boulevard è stato colpito.