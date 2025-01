Lettera43.it - Abedini, parla l’avvocato: «È sollevato per la liberazione di Cecilia Sala»

MohammedNajafabadi «ha saputo delladi» ed è «di non essere più collegato direttamente alle sue condizioni». Ad affermarlo è stato Alfredo De Francesco, avvocato dell’ingegnere iraniano arrestato il 16 dicembre a Malpensa su richiesta degli Stati Uniti. Il legale ha spiegato cheè «preoccupato della sua situazione». Ma ha anche «fatto capire che per queste sofferenze dinon potrà più essere ritenuto responsabile». De Francesco ha insistito sul tema: «Se qualcuno poteva pensare che ci fosse un collegamento, oggi non si può più pensare».si trova nel penitenziario di Opera, a Milano. Nella giornata del 10 gennaio avrebbe dovuto fargli visita l’ambasciatore iraniano Mohammad Reza Sabouri, ma l’incontro è stato annullato.Le foto die Mohammedda sfondo durante una trasmissione con ospite il ministro degli Esteri Antonio Tajani (Imagoeconomica).