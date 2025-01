Tpi.it - Ucraina: Usa annunciano altri 500 milioni di dollari di aiuti. L’Alto Rappresentante Ue, Kallas: “Pronti a sostenere militarmente Kiev se Trump non vuole”

Gli Stati Uniti hanno stanziato un nuovo pacchetto dida 500diper l’, mentre l’Unione europea è pronta a sostituire Washington nel sostegno militare ase la nuova amministrazionerevocherà l’appoggio al presidente Volodymyr Zelensky. Gli annunci sono arrivati oggi durante la Riunione del Gruppo di contatto per la difesa dell’in corso a Ramstein, in Germania, a cui partecipa anche il ministro della Difesa Guido Crosetto. In questa occasione, il segretario alla Difesa uscente degli Stati Uniti, Lloyd Austin, ha annunciato un nuovo pacchetto dimilitari da 500diper, che include “nuovi missili per la difesa aerea, più munizioni, più razzi aria-terra e altre attrezzature per supportare gli F-16 ucraini”.Intanto, a una decina di giorni dal ritorno alla Casa bianca di Donald, che ha promesso di ridurre l’assistenza finanziaria e militare aper la politica estera e di sicurezza comune dell’Unione europea Kajaha annunciato che l’Ue è “pronta a prendere il comando” per guidare il sostegno militare all’“se gli Stati Uniti non vogliono farlo”.