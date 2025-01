Tvzap.it - Tragico schianto tra bus e auto in Italia: il bilancio

tra bus ein: ildrammatico – Ancora sangue sulle stradene: un terribilesi è verificato nel Bolognese. Unbus si è scontrato frontalmente con una vettura e purtroppo ha avuto delle drammatiche conseguenze. L’impatto ha causato un morto e una ventina di feriti. ( dopo le foto)Leggi anche: Lutto per Claudio Baglioni: il saluto del cantanteLeggi anche: Lutto nella musica, addio al celebre cantrenotra bus ein: ultimissime Incidente mortale nelle scorse ore nel Bolognese: unbus si è scontrato con una macchina sulla Persicetana a Tavernelle d’Emilia, frazione del comune di Calderara di Reno. Lofrontale, come dicevamo in apertura, ha determinato un morto e una ventina di feriti fortunatamente nessuno in gravi condizioni.