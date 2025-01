Lapresse.it - Starlink di Elon Musk, a cosa serve il trenino di satelliti nello spazio

è una costellazione di. Dallopermettono servizi internet e connessione ad alta velocità sulla Terra, anche nelle zone più remote. Si trovano in orbita bassa, ad un’altitudine al di sotto dei 600 chilometri. Girano intorno al Pianeta, formando – subito dopo il lancio – undi puntini che somigliano a stelle nella notte. Si possono anche osservare dall’Italia, quando sono di passaggio sul nostro Paese:che per esempio è successa il 25 dicembre dell’anno scorso (alle 18:23).Il programmaè sviluppato e realizzato da SpaceX di. Diventato anche fornitore della Nasa, SpaceX punta a perfezionare il riutilizzo dei razzi spaziali grazie a un modello unico che consente il ritorno al punto di lancio. Ma l’azienda spaziale – che prevede di costruire una costellazione fino a 12mila, con la possibilità di ampliarla a 42mila – ha come obiettivo principale l’approdo su Marte.