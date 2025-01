Ilrestodelcarlino.it - Rifiuti, scatta la nuova tassa a Ravenna: come funziona e cosa cambia

, 9 gennaio 2025 – Nel territorio del Comune dida inizio gennaio è avvenuto il passaggio alla Tariffa corrispettiva puntuale (Tcp), un passaggio che consente di dire addio alla Tari. In provincia, la tariffa puntuale riguarda anche Cervia. Dove avere informazioni Nei giorni scorsi i cittadini hanno ricevuto una lettera di Hera con tutte le informazioni sulla Tcp e su dove ritirare i kit dellaraccolta differenziata. Chi ad oggi non ha ancora ritirato il proprio kit può farlo in tutte le stazioni ecologiche del Comune di(indirizzi e orari di apertura sono reperibili su www.ilrifiutologo.it oppure sull’app “Il Rifiutologo”), oppure allo sportello clienti Hera di via Romea Nord 180 a, aperto dal lunedì al giovedì dalle 8 alle 15, il venerdì e il sabato dalle 8 alle 13.