Quando gioca Sinner agli Australian Open, tabellone e avversari

Melbourne (Australia), 9 gennaio 2025 – Ricomincia la caccia Slam della volpe rossa. Sarà il cileno Nicolas Jarry il primo rivale di Janniknel suo cammino per la difesa del titolo all'd'Australia, il primo Major stagionale al via domenica prossima. Ancora da definire l’esatto giorno di debutto a Melbourne, ma il 23enne di Sesto Pusteria dovrebbe scendere in campo fra domenica 12 gennaio e lunedì 13, in orario ancora da assegnare. Unnon così semplice già dal primissimo turno. Jarry, grande servitore, potrebbe non concedere rito di gioco all’azzurro, che arrivacon poche partite sulle gambe.però è sicuro di non incontrare prima della finale Novak Djokovic e Carlos Alcaraz che invece potrebbero affrontarsi prima ai quarti fra loro. L’azzurro troverebbe quindi solo uno fra i due suoipiù pericolosi.